TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пытавшийся спрыгнуть с балкона екатеринбуржец отправлен на принудительное лечение

16 августа 2021, 04:28
Фото: 1MI
Мужчина, который пытался спрыгнуть с балкона многоквартирного дома в Екатеринбурге, доставлен в психиатрическое отделение больницы на лечение.

В Екатеринбурге полицейские и сотрудники МЧС спасли неадекватного мужчину, который мог разбиться, с балкона. Им оказался 44-летнний местный житель, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее судимый за кражу и грабеж мужчина был пьян и вел себя вызывающе. Он был доставлен в психиатрическое отделение больницы, так как представлял угрозу не только своей жизни, но и окружающих.

Напомним, 4 августа в Екатеринбурге мать с двухлетним ребенком на руках выпрыгнула с балкона. Незадолго до ЧП она позвонила в полицию и сказала, что супруг ее избивает. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но женщина закрылась на балконе вместе с сыном и спрыгнула. В результате оба были госпитализированы с травмами.

Мать с ребенком на руках выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мужчина через балкон забрался в квартиру и пытался похитить деньги в Нижнем ТагилеМужчина убил сожительницу в Полевском и спрятал тело на балконе
#Екатеринбург#Мужчина#Балкон#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25