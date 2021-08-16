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Ремонт Октябрьского проспекта начался в Нижнем Тагиле

16 августа 2021, 10:09
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» начался масштабный ремонт на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле.

Уже сейчас специалистами МУП «Тагилдорстрой» заасфальтирован участок дороги у дома № 1 на Октябрьском проспекте, на неудовлетворительное состояние которого многие годы обращали внимание местные жители.

Нижний Тагил третий год принимает участие в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В 2021 году в рамках БКАД планировалось завершить ремонт на 14 объектах. В данный момент на большинстве из них рабочие опережают график.

В связи с этим глава города Владислав Пинаев принял решение подать заявку для получения допфинансирования, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в июне 2021 года в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» была отремонтирована одна из старейших улиц города с брусчаткой — улица Декабристов. Там также оборудованы новые тротуары и подъезды к домам.

Самая старая дорога отремонтирована в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД
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