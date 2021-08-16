Труп новорожденного в коробке обнаружили в екатеринбургской мусорке

Posted 16 августа 2021, 12:40
Published 16 августа 2021, 12:40
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
На улице Восточная в Екатеринбурге обнаружили труп ребенка. Это произошло утром в понедельник, 16 августа, сообщает E1.
Уточняется, что на бездыханное тело малыша местные жители наткнулись во дворе дома №25. Труп новорожденного находился в коробке, которую выбросили в мусорный контейнер.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, следователи и медики. Место оцеплено автомобилями патрульно-постовой службы.
Напомним, вечером 7 августа в одном из парков Екатеринбурга был найден труп мужчины.