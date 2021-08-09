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Повешенный мужчина обнаружен в парке Екатеринбурга

9 августа 2021, 04:59
Фото: pixabay.com
Труп мужчины был обнаружен прохожими в парке Екатеринбурга вечером 7 августа. На место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета.

Сообщение о повешенном мужчине поступило в дежурную часть полиции от местных жителей около 16:30 в субботу 7 августа. По прибытию на место инцидента — в лесной массив недалеко от улицы Луганская, полицейским и следователям удалось оперативно установить личность погибшего. Им оказался 27-летний уроженец Ульяновской области.

Как мужчина из другого региона оказался в столице Среднего Урала, где проживал и чем занимался — это предстоит установить следователям.

По предварительным данным, как отметили в пресс-службе СКР, смерть мужчины не носит криминального характера.

В СКР проводится проверка. Точную причину смерти определит судмедэкспертиза.

Напомним, 5 августа было обнаружено тело студента колледжа прикладных искусств из Нижнего Тагила, который свел счеты с жизнью. Причину произошедшего выясняют в СКР, в данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

После суицида студента из Нижнего Тагила заведено уголовное дело
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