ЕВРАЗ стал лидером среди свердловских предприятий по количеству эко-нарушений за год

В ходе проверки ведомства на предприятии за год зафиксировали 13 нарушений. Из них пять в области охраны водных объектов — ЕВРАЗ НТМК пользуется рекой Сухая Ольховка и Вязовка без соответствующих разрешительных документов. Также комбинат осуществляет сброс загрязняющих веществ в реки Малая Кушва, Вязовка, Сухая Ольховка с несоблюдением установленных нормативов.