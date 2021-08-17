TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После жалоб на выбросы и едкий запах на завод под Екатеринбургом нагрянула проверка

17 августа 2021, 10:01
Фото: 1MI
Производственную площадку «УСМ-Инжиниринг» в поселке Рудный под Екатеринбургом проверят специалисты Ростехнадзора. Причиной стали жалобы сельских жителей на едкий запах с 16 августа 2021 года.

На данный момент специалисты осматривают предприятие. Утром приезжал глава Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын. Накануне завод посетили представители МЧС и экологи. Они делали замеры, которые не показали превышения показателей, пишет Ура.ру со ссылкой на директора предприятия Илью Водопьянова.

Он отметил, что 16 августа завод работал в штатном режиме. Выбросов или хлопков не было. Он также не подтвердил информацию, что запах появился с территории предприятия.

Напомним, 16 августа жители поселка Рудный заявили о едком запахе. На месте работали оперативные службы. Они просили граждан закрывать окна и не выходить на улицу. Однако после замера проб воздуха превышения предельно-допустимых концентраций веществ выявлено не было. То же самое заявили и специалисты Роспотребнадзора.

Материалы по теме
Густой черный дым видно издалека: в Екатеринбурге загорелся автосервисСтолицу Среднего Урала и близлежащие населенные пункты вновь затянуло дымомСнова черный дым. Еще один выброс произошел в районе КХП ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
#Екатеринбург#Экология#Ростехнадзор#Проверка#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25