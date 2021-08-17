TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Собака упала в разрытую коммунальщиками яму на ГГМ в Нижнем Тагиле

17 августа 2021, 10:17
Фото: «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте
В раскопанную сотрудниками «Водоканал-НТ» яму на улице Большая Гальянская в Нижнем Тагил упала собака.

В течение двух месяцев на месте ведутся работы. Сегодня 17 августа 2021 года проходящие мимо местные жители обнаружили в яме собаку, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Они отмечают, что животное там находится неизвестно сколько времени. Псу была сброшена еда, а также вызваны спасатели.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте

Местная жительница Елена, которая обнаружила пса, возмущена. По ее словам в яму мог провалиться ребенок или взрослый.

Напомним, в Екатеринбурге 7 августа 2021 года на дереве застряла собака. Ее спасли зоозащитники. По словам очевидцев пес погнался за кошкой и запрыгнул на дерево. При этом обратно он слезть уже не смог.

Сидела на уровне второго этажа: на Урале собака застряла на дереве
Узнать подробнее

Материалы по теме
Провалившуюся в яму собаку вытащили спасатели в Нижнем ТагилеСобаку в лифте жестоко избил житель ЕкатеринбургаСобака-байкер появилась на дорогах Свердловской области
#Спасение#Яма#Собака#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25