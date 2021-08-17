TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге

17 августа 2021, 14:00
Фото: 1MI
Молодые люди, на вызов которых приехала скорая помощь в Екатеринбурге, рассказали подробности нападения с перцовым баллончиком.

По словам одного из пострадавших, подошел очень пьяный парень, начал проявлять агрессию по отношению к девушке, а затем напал на него и еще одного молодого человека. Избитые вызвали скорую помощь, им пришлось спрятаться в машине. Затем дебошир стал избивать медиков и брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю. Врачи вызвали полицию и Росгвардию, которые и задержали нападавшего.

У меня перелом носа, у парня рассечение, его зашивали. Девочке он лицо очень сильно разбил, у нее глаз прямо затек, рассказал избитый екатеринбуржец Е1.

Врач и водитель скорой помощи госпитализированы, у них диагностированы сотрясение головного мозга и химическим ожог глаз.

Напомним, 15 августа молодой человек в Екатеринбурге брызнул перцовым баллончиком в лицо водителю скорой помощи, приехавшему на вызов. По данному факту проводится проверка.

Напавший с перцовым баллончиком на медиков «скорой» задержан в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Екатеринбуржец напал на водителя скорой и избил его из-за парковкиТеперь его ждёт суд: пьяный мужчина избил женщину-фельдшера скорой помощиНабросившемуся с ножом на медиков «скорой помощи» свердловчанину грозит 5 лет тюрьмы
#Подробности#Нападение#Екатеринбург#Скорая помощь#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25