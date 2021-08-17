Тагильчанин стал абсолютным чемпионом спартакиады в Москве

В традиционной летней спартакиаде корпорации «Ростех» приняли участие около 2 тысяч спортсменов со всей России, которые соревновались в 26 видах спорта. В числе участников и в этом году оказался тагильчанин Сергей Бестужев. Атлет выполнил 242 подъема 24-килограмой гири всего за 10 минут, показав лучший результат из всех.