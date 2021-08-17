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Тагильчанин стал абсолютным чемпионом спартакиады в Москве

17 августа 2021, 10:47
Фото: Сергей Бестужев
50-летний житель Нижнего Тагила взял «золото» на спартакиаде «Ростеха», которая проходила в Москве с 13 по 15 августа. Несмотря на возраст и 30-градусную жару он показал абсолютный результат соревнований.

В традиционной летней спартакиаде корпорации «Ростех» приняли участие около 2 тысяч спортсменов со всей России, которые соревновались в 26 видах спорта. В числе участников и в этом году оказался тагильчанин Сергей Бестужев. Атлет выполнил 242 подъема 24-килограмой гири всего за 10 минут, показав лучший результат из всех.

Очень тяжело было настроиться после подъема гири на кроссфит, где необходимо выполнять различные упражнения без отдыха в максимальном темпе, одно за другим, рассказал TagilCity.ru Сергей Бестужев, который и в этой виде программы сумел завоевать золотую медаль.

Фото: Сергей Бестужев

Напомним, в середине августа тагильских спортсменов и тренерский состав поздравил с 90-летнием физкультурно-спортивного комплекса ГТО Владислав Пинаев. Он поблагодарил спортивное сообщество города за достижения и вручил награды — грамоты и благодарственные письма.

Награждение лучших тренеров и спортсменов прошло в Нижнем Тагиле
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