TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Награждение лучших тренеров и спортсменов прошло в Нижнем Тагиле

13 августа 2021, 10:53
Фото: 1МI
Спортсменов и тренерский состав Нижнего Тагила поздравил с 90-летнием физкультурно-спортивного комплекса ГТО глава Владислав Пинаев и вручил лучшим из них награды.

В рамках торжественного мероприятия глава Нижнего Тагила поблагодарил тренеров и их подопечных за достижения, подчеркнув, что развитие физической культуры и спорта является одной из ведущих задач муниципалитета.

Благодарственными письмами и благодарностями от имени губернатора Свердловской области награждены тренеры спортивной школы «Тагилстрой» Николай Плешкун и Евгений Родионов, а также тренер СШОР № 3 Галина Спицина.

Почетные грамоты главы Нижнего Тагила получили руководитель информационно-методического центра по физической культуре и спорту Галина Касаткина, а благодарственные письма — тренер спортивной школы «Высокогорец» Станислав Карпачев и тренер ШОР Алексей Хамзин. Благодарностями отмечены Владислав Краев, Ксения Федорова, Ирина Иванова, Екатерина Полюшкина и Елена Фещенко.

Дипломы администрации города за высокие спортивные результаты в соревнованиях различного уровня из рук Пинаева получили 18 молодых тагильских спортсменов. Троим из них — воспитанникам спортивной школы № 2 Сахрату Магомедову, ШОР № 1 Екатерине Писаревской и Диане Ставровой — вручен знак «Мастер спорта России».

Напомним, 6 августа 2021 года жителей Нижнего Тагила наградили почетными званиями и знаками отличия за заслуги перед городом. В этом году «Почетными гражданами Нижнего Тагила» стали двое жителей, еще пятерым вручены знаки отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил».

Двое тагильчан награждены званием «Почетный гражданин Нижнего Тагила»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильский школьник установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых рукахТагильчане победили в спорте ЛИН на чемпионате и первенстве РоссииРешить проблемы с нехваткой скалодромов в городе попросили Куйвашева тагильчане
#Награжднение#Тренеры#Спорт#Общество#Администрация#Нижний Тагил#Спортсмены
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25