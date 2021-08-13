Награждение лучших тренеров и спортсменов прошло в Нижнем Тагиле

Напомним, 6 августа 2021 года жителей Нижнего Тагила наградили почетными званиями и знаками отличия за заслуги перед городом. В этом году «Почетными гражданами Нижнего Тагила» стали двое жителей, еще пятерым вручены знаки отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил».