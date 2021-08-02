Тагильский школьник установил рекорд России в горизонтальном упоре на согнутых руках

Сам по себе элемент не сильно сложный, но удержать такое количество времени, одну минуту было достаточно непросто. Тело должно быть параллельно полу, выпрямлена спина, ноги и держаться практически в неподвижном положении. То есть, чтобы ноги низко не уходили и также поднимались вверх. В этом и была сложность удержания такого количества времени, рассказал TagilCity.ru Фанис Хайруллин.