«Я человек света»: что известно о порезавшей 2-летнего сына ножом екатеринбурженке

Екатеринбурженка по имени Кристина, которая подозревается в покушении на убийство собственного ребенка, выросла в детдоме. Она вышла замуж несколько лет назад за обеспеченного человека, и вскоре родила ему сына. Однако из-за постоянных конфликтов, пара развелась, пишет Е1 со ссылкой на свой источник среди знакомых семьи. Супруг, по их словам, обвинял женщину в злоупотреблении наркотиками.