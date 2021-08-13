На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное дело

Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области в отношении 25-летней местной жительницы, которая в ночь на 13 августа 2021 года в квартире на улице Машинная пыталась убить своего 2-летнего сына.