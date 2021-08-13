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На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное дело

13 августа 2021, 08:40
Фото: 1МI
За попытку убийства собственного сына в отношении жительницы Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Женщине, искромсавшей сына ножом, грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области в отношении 25-летней местной жительницы, которая в ночь на 13 августа 2021 года в квартире на улице Машинная пыталась убить своего 2-летнего сына.

Мальчик был госпитализирован в больницу, ему оказывают помощь врачи.

Сотрудники полиции опросили отца ребенка, который пояснил, что недавно стал жить отдельно от супруги, а в последние несколько месяцев женщина называла себя «ангелом света», рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Собранные сыщиками материалы переданы в СКР, расследование и установление всех обстоятельств и причин случившегося продолжается. За данное преступление женщине грозит до 15 тюрьмы, отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, 25-летняя екатеринбурженка напала на 2-летнего сына с ножом ночью 13 августа, изгоняя якобы вселившихся в него бесов. Очевидцы сообщили, что женщина, вернее всего, находилась под действием наркотических или психотропных веществ.

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