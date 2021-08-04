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Подробности убийства матери на глазах ребенка в Екатеринбурге раскрыли в СК

4 августа 2021, 17:51
Фото: 1МI
Следственный комитет прокомментировал убийство 34-летней екатеринбурженки, которая стала жертвой супруга в декабре 2020 года на глазах у ребенка.

Спустя семь месяцев Следственный комитет прокомментировал резню по улице Сыромолотова в Екатеринбурге, сообщает «КП — Екатеринбург». По версии следствия, в день убийства, 18 декабря 2020 года, утром, когда дочка еще спала, между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина схватился за нож и нанес жене несколько ударов в область туловища и конечностей. От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее муж свел счеты с жизнью. Когда девочка проснулась, она обнаружила тела родителей и позвонила дедушке.

По факту убийства екатеринбурженки было возбуждено уголовное дело. Производство по нему было прекращено в связи со смертью единственного подозреваемого. Дочку пары воспитывают родственники женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что расправа над 34-летней женщиной произошла на глазах девочки.

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