Задержана выбросившая мертвого младенца в мусорный бак екатеринбурженка

Через два дня у роженицы начался сепсис и она попала в реанимацию. Медики поняли, что она недавно родила ребенка на сроке около восьми месяцев, однако женщина отрицала этот факт. Врачи передали информацию полиции, но мать отказалась рассказать, куда дела тело.