TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Задержана выбросившая мертвого младенца в мусорный бак екатеринбурженка

17 августа 2021, 13:33
Фото: 1MI
Найдена и задержана мать, которая выбросила тело новорожденного младенца в мусорный бак на улице Восточная, 25 в Екатеринбурге. У 32-летней женщины уже есть двое детей шести и десяти лет, они размещены в центре социальной помощи.

В начале лета женщина поняла, что беременна. Однако рожать она не собиралась, а аборт было делать уже поздно. О беременности она не сказала никому, даже своему мужу.

4 августа екатеринбурженка родила ребенка дома.

Она самостоятельно перерезала себе пуповину ножницами, затем рукой зажала ребенку нос и рот, дождавшись пока он перестанет дышать, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Затем мать набрала в воду ванну и опустила ребенка вниз лицом, чтобы он точно умер. Женщина взяла пакет, поместила туда труп и выкинула тело в мусорный бак.

Через два дня у роженицы начался сепсис и она попала в реанимацию. Медики поняли, что она недавно родила ребенка на сроке около восьми месяцев, однако женщина отрицала этот факт. Врачи передали информацию полиции, но мать отказалась рассказать, куда дела тело.

В отношении екатеринбурженки возбуждено уголовное дело за убийство матерью новорожденного (ст. 106 УК РФ).

Напомним, труп новорожденного ребенка был обнаружен 16 августа в одном из мусорных баков в Екатеринбурге. На месте ЧП работали полицейские, медики и следователи.

Труп новорожденного в коробке обнаружили в екатеринбургской мусорке
Узнать подробнее

Материалы по теме
Не было и месяца: на Урале, захлебнувшись манной кашей, погиб младенецМама развешивала белье: грудной младенец захлебнулся в ванной в АсбестеОставленный дома один 2-месячный младенец умер в Екатеринбурге
#Екатеринбург#Мать#Женщина#Мусор#Младенец#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25