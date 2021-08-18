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Из-за засухи более 3 млрд рублей потеряет Свердловская область

18 августа 2021, 05:47
Фото: 1МI
Из-за отсутствия достаточного количества осадков и последующих засухи и неурожая, Свердловская область потеряет свыше 3 миллиардов рублей. Такие цифры озвучил губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что самые большие потери урожая, в том числе кормовой базы для молочного стада, произошли в южных районах региона. По словам Куйвашева, свердловское министерство АПК компенсирует часть потерь, в данный момент уже просчитаны объемы и стоимость закупки кормов, пишет Е1.

Глава региона подчеркнул, что с ситуацией в этом году удастся справиться.

Напомним, 22 июля 2021 годы был введен режим ЧС в муниципалитетах региона из-за засухи. Он коснулся 39 территорий. Ранее с просьбой ввести режим ЧС к Куйвашеву обратились фермеры, которые сообщали о потере значительной части урожая.

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