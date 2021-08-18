Полиция прокомментировала обвинение тагильчанки в сожжении машин «черными лесорубами»

Напомним, многодетная мать желала добиться закрытия незаконной лесопилки по соседству. Она писала заявления в полицию и Роспотребнадзор, в результате ведомства выявили нарушения, однако лесопилка не прекратила свою деятельность, пока пилорама в итоге не закрылась. А спустя пару месяцев у семьи сожгли два автомобиля.