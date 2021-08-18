«Черных лесорубов» в сожжении машин обвиняет многодетная мать из Нижнего Тагила

Позже к тагильчанам приезжали на разговор местные криминальные авторитеты. Они просили семью переехать. Привлечь гостей за угрозы вновь никто не поспешил, рассказала женщина. Теперь тагильчанка продолжает добиваться суда над поджигателем машин и боится не только за остальное имущество, но и за жизнь своих детей.