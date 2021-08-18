Умер брошенный пассажиркой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге кот

В тот день питомцу помогли работники аэропорта. Кот получил кличку Кольцов, после чего был передан в приют «Клякса». К новым хозяевам питомец попал 22 июля и получил кличку Персик, однако 27 июля животное погибло из-за последствий панлейкопении, сообщает Znak со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.