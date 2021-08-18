TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Умер брошенный пассажиркой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге кот

18 августа 2021, 14:30
Фото: 1MI
Кот, которого 14 июля в аэропорту Кольцово бросила хозяйка, умер в Екатеринбурге. Девушка оставила животное сразу, как поняла, что для его перелета в Москву необходимо купить дополнительный билет.

В тот день питомцу помогли работники аэропорта. Кот получил кличку Кольцов, после чего был передан в приют «Клякса». К новым хозяевам питомец попал 22 июля и получил кличку Персик, однако 27 июля животное погибло из-за последствий панлейкопении, сообщает Znak со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Свердловская транспортная прокуратура поручила транспортной полиции проверить поступок девушки. Ранее сотрудники полиции не осуществляли процессуальных мероприятий, но после представления проверка по данному эпизоду все же началась, объяснили в пресс-службе надзорного органа.

Также прокуратура выявила, что сотрудники «Уральских авиалиний», которые отказались перевозить животное без предоставления документов, не нарушили закон, так как у кота отсутствовал ветеринарный паспорт.

Напомним, кота в аэропорт доставила пассажирка рейса Екатеринбург — Москва. Вместо того, чтобы купить дополнительный билет, она сказала, что оставит его провожающим, но вместо этого выпустила кота около аэровокзала и улетела.

Причины недопуска кота на борт в аэропорту Кольцово выяснит прокуратура
Узнать подробнее

Материалы по теме
Не пустили в самолёт: пассажирка бросила своего кота в аэропорту КольцовоПричины недопуска кота на борт в аэропорту Кольцово выяснит прокуратураВ Якутии домашний кот отогнал от своих хозяев вышедшего из леса медведя
#Животное#Екатеринбург#Кот#Проверка#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25