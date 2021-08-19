8-летняя девочка и ее бабушка погибли под колесами иномарки в Каменске-Уральском

Напомним, за смерть двух детей и их отца в дорожной аварии под Ивделем в начале февраля 2021 года водитель Toyota Land Cruiser осужден на 6 лет. Он проведет их в колонии-поселении. Также мужчина на 2,5 года лишен водительского удостоверения.