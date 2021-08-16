Три автомобиля столкнулись на улице Горошникова в Нижнем Тагиле

Дорожная авария с участием трех иномарок произошла в 7.25 в понедельник 16 августа на улице Горошникова, 86 в Нижнем Тагиле.
Водитель Volkswagen — мужчина 1999 года рождения — допустил столкновение с автомобилем Nissan, за рулем которого находился 64-летний мужчина, а затем Mazda под управлением 42-летней женщины.
По предварительной информации водитель Volkswagen не соблюдал очередность проезда, в результате чего произошло столкновение трех автомобилей. Пострадавших в ДТП нет. Механические повреждения получило только «железо», рассказали подробности TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы, подчеркнули в Госавтоинспекции.
Напомним, насмерть разбился на мотоцикле 38-летний прапорщик полиции в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом вечером 13 августа. ИЖ «Планета» в момент аварии перевернулся, а водитель погиб на месте от полученных травм.