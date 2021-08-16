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Три автомобиля столкнулись на улице Горошникова в Нижнем Тагиле

16 августа 2021, 10:56
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Сразу три иномарки получили механические повреждения в массовой аварии в центре Нижнего Тагила. Пострадавших людей в ДТП нет.

Дорожная авария с участием трех иномарок произошла в 7.25 в понедельник 16 августа на улице Горошникова, 86 в Нижнем Тагиле.

Водитель Volkswagen — мужчина 1999 года рождения — допустил столкновение с автомобилем Nissan, за рулем которого находился 64-летний мужчина, а затем Mazda под управлением 42-летней женщины.

По предварительной информации водитель Volkswagen не соблюдал очередность проезда, в результате чего произошло столкновение трех автомобилей. Пострадавших в ДТП нет. Механические повреждения получило только «железо», рассказали подробности TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Все участники дорожно-транспортного происшествия были трезвы, подчеркнули в Госавтоинспекции.

Напомним, насмерть разбился на мотоцикле 38-летний прапорщик полиции в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом вечером 13 августа. ИЖ «Планета» в момент аварии перевернулся, а водитель погиб на месте от полученных травм.

Насмерть разбился на мотоцикле под Нижним Тагилом прапорщик полиции
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