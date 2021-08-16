Три автомобиля столкнулись на улице Горошникова в Нижнем Тагиле

По предварительной информации водитель Volkswagen не соблюдал очередность проезда, в результате чего произошло столкновение трех автомобилей. Пострадавших в ДТП нет. Механические повреждения получило только «железо», рассказали подробности TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.