21-летний водитель госпитализирован после лобового ДТП в Екатеринбурге

Водитель «ВАЗ» врезался в Ford на пересечении улиц Восстания и Стахановской в Екатеринбурге вечером 15 августа. Очевидцы сообщили, что оба автомобилиста совершали маневры на мигающий желтый сигнал светофора, пишет Е1.
В результате аварии водитель отечественного авто получил открытый перелом и был доставлен в больницу на машине «скорой помощи».
Водителя Ford, который в момент столкновения поворачивал на парковку, был направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Причины и все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, 15 августа 2021 года спешившую на автобус 11-летнюю девочку сбил на пешеходном переходе водитель Honda в поселке Горный щит. Водитель пояснил, что не заметил школьницу.