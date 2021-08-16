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Posted 16 августа 2021, 04:59

Published 16 августа 2021, 04:59

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Школьница попала под колеса иномарки на пешеходном переходе в свердловском селе

16 августа 2021, 04:59
11-летнюю девочку, которая бежала на автобус, сбил на «зебре» водитель Honda в Горном щите.

ДТП произошло 15 августа. По словам водителя, он не заметил школьницу. В ГИБДД отметили, что за 19 лет стажа мужчина всего два раза привлекался с административной ответственности. Он прошел медосвидетельствование, алкоголя не обнаружено.

В результате аварии у девочки медики диагностировали ушиб плеча и ноги. После осмотра, врачи ее отпустили домой, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, 6 августа в Екатеринбурге на перекресте водитель Skoda Octavia сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. 20-летний мужчина за рулем решил проскочить на «желтый». В результате мальчик, который шел к друзьям в соседний двор, получил перелом ноги и был госпитализирован.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Девочка#Пешеходный переход
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