8-летнего ребенка на «зебре» сбил водитель на перекрестке в Екатеринбурге

В столице Урала 6 августа 2021 года на перекрестке 20-летним водителем на автомобиле Skoda Octavia был сбит 8-летний мальчик, сообщает Е1. Ребенок без сопровождения взрослых переходил перекресток. Он направлялся в соседний двор к друзьям. Для этого ему необходимо было перейти регулируемый перекресток. Когда мальчик начал переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора, он не удостоверился, что все машины остановили свое движение и пропускают пешеходов. В результате его сбил автомобиль.