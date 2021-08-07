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8-летнего ребенка на «зебре» сбил водитель на перекрестке в Екатеринбурге

7 августа 2021, 07:58
Фото: 1МI
В Екатеринбурге водитель Skoda Octavia решил проскочить перекресток на предупреждающий сигнал светофора и сбил 8-летнего ребенка, который шел по пешеходному переходу на зеленый свет.

В столице Урала 6 августа 2021 года на перекрестке 20-летним водителем на автомобиле Skoda Octavia был сбит 8-летний мальчик, сообщает Е1. Ребенок без сопровождения взрослых переходил перекресток. Он направлялся в соседний двор к друзьям. Для этого ему необходимо было перейти регулируемый перекресток. Когда мальчик начал переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора, он не удостоверился, что все машины остановили свое движение и пропускают пешеходов. В результате его сбил автомобиль.

Ребенка сбил водитель на автомобиле Skoda Octavia. Мужчина, управляя автомобилем, подъехал к перекрестку, по которому начал движение ребенок. Не удостоверившись в безопасности маневра, молодой человек решил продолжить движение на предупреждающий сигнал светофора, чтобы не применять экстренное торможение, отчего и допустил наезд на малыша, переходившего проезжую часть.

В результате наезда у мальчика оказалась сломана левая нога, после осмотра он был доставлен в больницу. На место происшествия были вызваны полицейские. Они провели замеры на месте аварии. В отношении водителя Skoda Octavia было проведено медицинское освидетельствование на трезвость - тест не уловил пары алкоголя, водитель был трезв. По факту ДТП проводится дознание. По окончании проверки всех фактов, способствовавших аварии, будет принято решение по существу.

Напомним, 16-летнюю девушку-пешехода сбил на «зебре» на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле молодой водитель автомобиля «ГАЗ». После столкновения тагильчанка была доставлена в больницу с ушибами.

16-летнюю девушку сбил на «зебре» водитель ретроавтомобиля в Нижнем Тагиле
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