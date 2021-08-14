Водитель «Мерседеса» сбил 3 людей на пешеходном переходе в Асбесте

В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что в связи с отказом водителя «Мерседеса» от медицинского освидетельствования на состояние опьянения него составили материалы, а также за наезд на пешеходов. Автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку.