В ДТП с перевернувшимся УАЗом на Красноармейской в Тагиле пострадали 2 человека

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 63-летний водитель «Рено Сандеро» двигался по улице Лебяжинской в сторону Красноармейской и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу УАЗ-3153 под управлением 38-летнего мужчины. Последний двигался в сторону улицы Зерновая. После столкновения УАЗ перевернулся, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В результате происшествия пострадал 28-летний пассажир УАЗ, он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами спины, правого плеча, левой голени и левой кисти. Также водитель УАЗа получил ссадины спины. Ему госпитализация не потребовалась и после осмотра он был отпущен домой.
В отношении водителя «Рено» был составлен протокол за нарушение очередности проезда на перекрестках.
Обстоятельства ДТП сотрудниками ГИБДД выясняются.
Напомним, на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле 12 августа 2021 года водитель КАМАЗа влетел в фуру. От удара последняя получила механические повреждения. Однако обошлось без пострадавших.