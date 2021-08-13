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В ДТП с перевернувшимся УАЗом на Красноармейской в Тагиле пострадали 2 человека

13 августа 2021, 13:24
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В результате ДТП на перекрестке улиц Красноармейская-Лебяжинская, в котором перевернулся УАЗ, пострадали пассажир и водитель автомобиля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 63-летний водитель «Рено Сандеро» двигался по улице Лебяжинской в сторону Красноармейской и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу УАЗ-3153 под управлением 38-летнего мужчины. Последний двигался в сторону улицы Зерновая. После столкновения УАЗ перевернулся, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате происшествия пострадал 28-летний пассажир УАЗ, он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами спины, правого плеча, левой голени и левой кисти. Также водитель УАЗа получил ссадины спины. Ему госпитализация не потребовалась и после осмотра он был отпущен домой.

В отношении водителя «Рено» был составлен протокол за нарушение очередности проезда на перекрестках.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Обстоятельства ДТП сотрудниками ГИБДД выясняются.

Напомним, на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле 12 августа 2021 года водитель КАМАЗа влетел в фуру. От удара последняя получила механические повреждения. Однако обошлось без пострадавших.

КамАЗ врезался в фуру на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле
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