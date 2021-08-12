Два водителя получили травмы в ДТП на Вторчермете в Екатеринбурге

После столкновения у автомобилей «ВАЗ-2114» и Nissan Primera имеются механические повреждения. У «четырнадцатой» разворотило весь перед, также деформирован перед иномарки, треснуло лобовое стекло. Водители от столкновения травмировались, у одного рваная рана на ноге, у второго разбита голова. Оба доставлены в больницу.