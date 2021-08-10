Нетрезвая свердловчанка без прав сбила пешехода в Первоуральске

Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выявил 1,130 миллиграмм выдыхаемого воздуха. Такой показатель свидетельствует о сильном опьянении. Также оказалось, что прав на вождение у женщины никогда не было, а владелицей автомобиля является её мама.