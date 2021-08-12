TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подросток и девушка пострадали в дорожной аварии с тремя автомобилями в Екатеринбурге

12 августа 2021, 03:46
Фото: 1МI
Массовое ДТП, в которое попали автомобили Suzuki, Mitsubishi и Toyota, произошло в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Репина — Посадская.

49-летний мужчина, управлявший Suzuki Vitara, ехал со своими дочерьми 14 и 19 лет с улицы Репина по направлению к Крауля. В какой-то момент произошло столкновение с микроавтобусом. Водители стали ругаться, пишет «КП-Екатеринбург».

В итоге хозяин Suzuki поехал на «красный» сигнал светофора. В этот момент в него врезалась Toyota Rav4. Автомобиль Suzuki опрокинулся, а Toyota влетела в столб, задев при этом Mitsubishi.

В результате аварии пострадали пассажиры Suzuki. Они получили сотрясение мозга, а также закрытые черепно-мозговые травмы. Кроме того, у 19-летней девушки сломана скула.

По словам отца пострадавших, он почувствовал недомогание, и поэтому поехал на запрещающий сигнал.

Пострадавших госпитализировали в больницу № 23.

Результат экспертизы на выявление алкогольного состояния водителя Suzuki показал, что во время аварии он был трезвым. Сотрудники полиции также будут проводить исследования на выявление наркотического или другого опьянения.

Напомним, ночью 9 августа 2021 года в Екатеринбурге во время массового ДТП с участием автомобилей Audi, BMW и Volkswagen пострадал водитель Audi. С черепно-мозговой травмой и колото-резаными ранениями он был доставлен в больницу на скорой.

Один из водителей пострадал в массовом ДТП в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее

Материалы по теме
В результате ДТП скончалась ехавшая на мопеде 16-летняя девушка в СреднеуральскеНа одном из пляжей Воронежа водитель насмерть сбил младенца и скрылся с места ДТПВодитель легковушки погиб в ДТП под Каменск-Уральским
#Екатеринбург#Массовое дтп#Автомобиль#Свердловская область#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25