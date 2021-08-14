ВАЗ перевернулся на бок после столкновения с такси в Екатеринбурге

Напомним, Сегодня вечером, 14 августа, на Серовском тракте произошло ДТП – перевернулся самосвал. На протяжении нескольких метров по дороге раскиданы камни и бетонные обломки. Большегруз перекрыл часть дороги. На данном участке образовалась пробка.