На Серовском тракте перевернулся самосвал

На протяжении нескольких метров по дороге раскиданы камни и бетонные обломки. Большегруз перекрыл часть дороги. На данном участке образовалась пробка.
По предварительным данным в аварии серьезно пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и «Уралавтодор», сообщается в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» во ВКонтакте.
Напомним, из-за дорожной аварии с участием бензовоза из цистерны вылилось дизельное топливо. На место происшествия — на 56 километр Серовского тракта — выезжали инспекторы Росприроднадзора.