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На Серовском тракте перевернулся самосвал

14 августа 2021, 13:33
Фото: Екатеринбург-Серов
Сегодня вечером, 14 августа, на Серовском тракте произошло ДТП – перевернулся самосвал.

На протяжении нескольких метров по дороге раскиданы камни и бетонные обломки. Большегруз перекрыл часть дороги. На данном участке образовалась пробка.

По предварительным данным в аварии серьезно пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и «Уралавтодор», сообщается в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» во ВКонтакте.

Напомним, из-за дорожной аварии с участием бензовоза из цистерны вылилось дизельное топливо. На место происшествия — на 56 километр Серовского тракта — выезжали инспекторы Росприроднадзора.

Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся на Серовском траркте
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