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Беспилотники Росгвардии ищут нарушителей ПДД на Серовском тракте

29 июня 2021, 16:39
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Теперь инспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения в Свердловской области, используя беспилотные летательные аппараты Росгвардии. На данный момент под контроль беспилотников взята трасса «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

В свердловской Росгвардии подчеркнули, что изображение, которое фиксирует беспилотник, передается на пульт управления, где находятся сотрудники Росгвардии и инспекторы ГИБДД. После информацию получают экипажи, находящиеся на трассе, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Выбор трассы связан с тем, что с начала 2021 года на ней зафиксировано свыше 130 ДТП, в которых 60 человек погибли, а 215 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Напомним, в 2021 году Серовский тракт будет оборудован шумовыми полосами и новыми светофорными объектами. Для этих целей из бюджета Свердловской области будет выделено порядка 6,5 миллиона рублей. Планируется, что до конца октября 2021 года между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а также под Серовом появится один из вибрирующих участков.

Шумовые полосы и новый светофор появятся на Серовском тракте под Нижним Тагилом
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#Нарушение ПДД#Серовский тракт#ПДД#Росгвардия#Транспорт
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