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Насмерть разбился на мотоцикле под Нижним Тагилом прапорщик полиции

16 августа 2021, 06:00
Фото: УГИБДД по Свердловской области
38-летний прапорщик полиции разбился насмерть на мотоцикле в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом.

Авария произошла вечером 13 августа. 38-летний мужчина наехал на камень, не справился с управлением и мотоцикл ИЖ «Планета» перевернулся. Прапорщик погиб на месте ДТП, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливается, был ли водитель пьян за рулем.

Напомним, 13 августа в Нижнем Тагиле у «Александровского пассажа» на проспекте Ленина насмерть разбился мотоциклист после столкновения с «Фордом». Водитель иномарки был госпитализирован с переломом, автомобиль получил механические повреждения.

Насмерть разбился мотоциклист на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле
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#ГИБДД#ДТП#Висимо-Уткинск#Полиция#Мотоцикл#Нижний Тагил#Происшествия
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