Сотрясение мозга получила пассажирка иномарки в ДТП в Екатеринбурге

В ГИБДД пояснили, что Hyundai Solaris выезжал из двора и не пропустил KIA Soul. Пассажирка Hyundai была госпитализирована. Предварительно, медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, пишет Е1.