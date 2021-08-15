Сказала, что попала в ДТП: мошенники украли 300 тысяч у пожилой екатеринбурженки

Свердловчанка ответила, что такой суммы у неё нет, и сказала, что может отдать 300 тысяч. Собеседника названная сумма устроила. Спустя 10 минут к ней домой пришёл мужчина, и, заверив, что его прислал следователь, забрал все деньги.