Перевел 525 тысяч: дважды обманули мошенники преподавателя вуза из Нижнего Тагила

Он рассказал, что ему снова позвонили неизвестные и сообщили о хищении денег. Преподаватель ответил, что уже подал заявление. Мошенники пояснили, что он поступил правильно и спросили, есть ли у мужчины другие банковские карты. Затем тагильчанина убедили во второй раз перевести деньги с этой карты на номер телефона. Таким образом, мужчина лишился еще 165 тысяч рублей.