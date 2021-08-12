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Перевел 525 тысяч: дважды обманули мошенники преподавателя вуза из Нижнего Тагила

12 августа 2021, 11:01
Фото: 1MI
Два раза обманули телефонные мошенники преподавателя вуза из Нижнего Тагила. Второй перевод он совершил уже после того, как подал заявление в полицию.

54-летний тагильчанин обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные похитили у него 360 тысяч рублей. Преступники работали по известной схеме: представились сотрудниками безопасности банка и рассказали, что у потерпевшего пытаются похитить деньги.

Мужчина оформил кредит на 300 тысяч рублей, а затем перевел их, а также личные накопления в сумме 60 тысяч рублей, на номер телефона.

Поняв, что его обманули, он и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов разъяснили ему, по каким схемам действуют злоумышленники. В этот же день вечером тагильчанин снова позвонил в отдел полиции.

Он рассказал, что ему снова позвонили неизвестные и сообщили о хищении денег. Преподаватель ответил, что уже подал заявление. Мошенники пояснили, что он поступил правильно и спросили, есть ли у мужчины другие банковские карты. Затем тагильчанина убедили во второй раз перевести деньги с этой карты на номер телефона. Таким образом, мужчина лишился еще 165 тысяч рублей.

Известно, что оба телефонных номера зарегистрированы в Новосибирской области.

Напомним, редакция TagilCity.ru выясняла, как не попасться на уловки мошенников и не остаться без денег.

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#Преподаватель#Вуз#Полиция#Телефонные мошенники#Нижний Тагил#Происшествия
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