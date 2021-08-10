Почти 900 тысяч рублей перевела мошенникам 83-летняя тагильчанка

По совету звонящего 83-летняя бабушка два раза съездила на такси в офис банка в Екатеринбурге, где сняла сначала 400, а потом 500 тысяч рублей. Она перевела эти деньги на счета, указанные ей так же по телефону лже-сотрудницей банка.