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Свердловчане перевели мошенникам около 400 миллионов рублей

11 августа 2021, 13:53
Фото: 1МI
Жители Свердловской области с начала 2021 года перевели мошенникам около 400 миллионов рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам придерживаться простых правил общения с неизвестными и, если вам позвонили и представились работниками правоохранительных, банковских или любых других учреждений, спокойно положите трубку и перепроверьте, кто звонил. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

6 августа подполковник полиции Артем Лаздыня в эфире программы «Патрульный участок» в очередной раз напомнил свердловчанам как нужно действовать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Напомним вам простые правила о том, как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег.

«Они знают ваши боли». Как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег
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#Мошенники#Свердловская область#Деньги#Телефонные мошенники#Происшествия
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