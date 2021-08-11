Свердловчане перевели мошенникам около 400 миллионов рублей

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам придерживаться простых правил общения с неизвестными и, если вам позвонили и представились работниками правоохранительных, банковских или любых других учреждений, спокойно положите трубку и перепроверьте, кто звонил. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
6 августа подполковник полиции Артем Лаздыня в эфире программы «Патрульный участок» в очередной раз напомнил свердловчанам как нужно действовать, чтобы не стать жертвой мошенников.
Напомним вам простые правила о том, как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег.