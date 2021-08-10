Свердловский пенсионер переводил миллионы мошенникам на протяжении двух месяцев

Posted 10 августа 2021, 16:05
Published 10 августа 2021, 16:05
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Потерпевший рассказал, что с 13 июля ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Мошенники обманом заставили свердловчанина перевести на «безопасные» счета все свои сбережения.
Пенсионер доверился преступникам и снял все свои накопления и перевел на «защищенные» счета. Также злоумышленники убедили потерпевшего оформить ещё кредит на 1 миллион рублей.
В один из дней, свердловчанин совершил 77 переводов по 15 тысяч рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Напомним, пожилая жительница Нижнего Тагила лишилась сбережений, поверив телефонным мошенникам. Бабушка дважды съездила в офис банка в Екатеринбурге, чтобы совершить переводы.