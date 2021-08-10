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Posted 10 августа 2021, 16:05

Published 10 августа 2021, 16:05

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Свердловский пенсионер переводил миллионы мошенникам на протяжении двух месяцев

10 августа 2021, 16:05
В полицию Екатеринбурга обратился 71-летний пенсионер, который перевел мошенникам более 6,8 миллионов рублей за два месяца.

Потерпевший рассказал, что с 13 июля ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Мошенники обманом заставили свердловчанина перевести на «безопасные» счета все свои сбережения.

Пенсионер доверился преступникам и снял все свои накопления и перевел на «защищенные» счета. Также злоумышленники убедили потерпевшего оформить ещё кредит на 1 миллион рублей.

В один из дней, свердловчанин совершил 77 переводов по 15 тысяч рублей, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, пожилая жительница Нижнего Тагила лишилась сбережений, поверив телефонным мошенникам. Бабушка дважды съездила в офис банка в Екатеринбурге, чтобы совершить переводы.

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#Происшествия#Новости УрФО#Деньги#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург
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