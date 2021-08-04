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Мошенники обманули свердловчан за один день на 6,5 миллиона рублей

4 августа 2021, 08:13
Фото: 1МI
Жители Екатеринбурга за минувшие сутки в общей сложности лишились со своих банковских счетов 6,5 миллиона рублей.

Аферисты придумывают новые варианты отъёма денег у россиян. В их ловушки попадают и молодые люди. Так к примеру, 23-летний свердловчанин, пытаясь продать билеты на концерт известного исполнителя, лишился 4 тысяч рублей. Молодой человек разместил объявление в соцсетях и спустя время ему на WhatsApp написала некая «Анна».

Девушка попросила продавца отправить покупку через сервис доставки и прислала ссылку для внесения данных его банковской карты. У мужчины не возникло никаких сомнений, и он заполнил все данные карты и указал стоимость. Однако данная сумма списалась со счета, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. В полиции просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Помните, что если вам звонят «сотрудники банков» или «сотрудники правоохранительных органов» и требуют перевести ваши деньги на безопасные счета, то нужно незамедлительно прекратить разговор и позвонить в банк на официальный номер, который указан на пластиковой карте.

Напомним, что гадалок, снявших с 81-летней жительницы Екатеринбурга порчу за 2 миллиона рублей, разыскивают полицейские. Они попали на записи камер видеонаблюдения.

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