Мошенники обманули свердловчан за один день на 6,5 миллиона рублей

Аферисты придумывают новые варианты отъёма денег у россиян. В их ловушки попадают и молодые люди. Так к примеру, 23-летний свердловчанин, пытаясь продать билеты на концерт известного исполнителя, лишился 4 тысяч рублей. Молодой человек разместил объявление в соцсетях и спустя время ему на WhatsApp написала некая «Анна».
Девушка попросила продавца отправить покупку через сервис доставки и прислала ссылку для внесения данных его банковской карты. У мужчины не возникло никаких сомнений, и он заполнил все данные карты и указал стоимость. Однако данная сумма списалась со счета, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. В полиции просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.
Помните, что если вам звонят «сотрудники банков» или «сотрудники правоохранительных органов» и требуют перевести ваши деньги на безопасные счета, то нужно незамедлительно прекратить разговор и позвонить в банк на официальный номер, который указан на пластиковой карте.
Напомним, что гадалок, снявших с 81-летней жительницы Екатеринбурга порчу за 2 миллиона рублей, разыскивают полицейские. Они попали на записи камер видеонаблюдения.