Мошенники обманули свердловчан за один день на 6,5 миллиона рублей

Аферисты придумывают новые варианты отъёма денег у россиян. В их ловушки попадают и молодые люди. Так к примеру, 23-летний свердловчанин, пытаясь продать билеты на концерт известного исполнителя, лишился 4 тысяч рублей. Молодой человек разместил объявление в соцсетях и спустя время ему на WhatsApp написала некая «Анна».