Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 августа

В прямом эфире корреспондент редакции произвел 2-минутные замеры воздуха на наличие диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, уровень диоксида азота достиг отметки 0,1 мг/м3.
Вне эфира были сделаны 20-минутные замеры, при температуре воздуха +23 градуса и южном ветре со скоростью один метр в секунду. Газоанализатор «Геолан-1П» не выявил наличие веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.