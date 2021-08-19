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Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 августа

19 августа 2021, 10:03
Фото: TagilCity.ru
В четверг 19 августа замеры воздуха редакцией TagilCity.ru проводились напротив железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле в 10:30. По итогам 2-минутных замеров пяти веществ-загрязнителей, результаты диоксида азота были 0,1 мг/м3.

В прямом эфире корреспондент редакции произвел 2-минутные замеры воздуха на наличие диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, уровень диоксида азота достиг отметки 0,1 мг/м3.

Вне эфира были сделаны 20-минутные замеры, при температуре воздуха +23 градуса и южном ветре со скоростью один метр в секунду. Газоанализатор «Геолан-1П» не выявил наличие веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле.

Каждый день в Instagram мы проводим прямые эфиры с трансляцией замеров воздуха.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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