Нулевые показатели: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 18 августа

В среду 18 августа редакция TagilCity.ru производила замеры воздуха на площадке перед железнодорожным вокзалом в Нижнем Тагиле. В прямом эфире в 9:30 были проведены 2-минутные замеры, по результатам которых показатели формальдегида поднимались от 0,01 до 0,03 мг/м3, а диоксида азота до 1 мг/м3.

В прямом эфире Instagram-аккаунта редакции TagilCity.ru журналист транслировал 2-минутные замеры пяти веществ загрязнителей: синильной кислоты, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы и сероводорода. Уровень формальдегида был 0,01-0,03 мг/м3. Также варьировались результаты диоксида азота: от 0,1 до 1 мг/м3. Формальдегид — это бесцветный газ с резким запахом. Даже в низких концентрациях он раздражает кожу, глаза и носоглотку и обнаруживается по запаху. Диоксид азота — это желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути. В холодной среде не имеет цвета. Воздействует на органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина. Завершив прямой эфир, мы осуществили 20-минутные замеры на наличие пяти веществ загрязнителей. Их результаты остались по нолям. Каждый день в Instagram мы проводим прямые эфиры с трансляцией замеров воздуха. Загрязнения воздуха, почвы и воды. Эко-итоги в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Материалы по теме Не зафиксировано превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 августа