Не зафиксировано превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 августа

Во время 2-минутных замеров воздуха между трамвайной остановкой и железнодорожным вокзалом в Нижнем Тагиле в 09:30 показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,4 мг/м3.

По результатам 2-минутных замеров воздуха на наличие пяти веществ загрязнителей, итоги диоксида азота достигали отметки 0,4 мг/м3. Корреспондент TagilCity.ru осуществил 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, их результаты остались нулевыми. Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Загрязнения воздуха, почвы и воды. Эко-итоги в Нижнем Тагиле Узнать подробнее Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Материалы по теме Превышений ПДК не зафиксировано: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 августа