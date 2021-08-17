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Не зафиксировано превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 августа

17 августа 2021, 17:54
Фото: TagilCity.ru
Во время 2-минутных замеров воздуха между трамвайной остановкой и железнодорожным вокзалом в Нижнем Тагиле в 09:30 показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,4 мг/м3.

По результатам 2-минутных замеров воздуха на наличие пяти веществ загрязнителей, итоги диоксида азота достигали отметки 0,4 мг/м3. Корреспондент TagilCity.ru осуществил 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, их результаты остались нулевыми.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Загрязнения воздуха, почвы и воды. Эко-итоги в Нижнем Тагиле
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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