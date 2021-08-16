Превышений ПДК не зафиксировано: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 августа

По итогам коротких замеров пяти веществ загрязнителей: диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты, результаты диоксида азота поднимали до 0,6 мг/м3. Вне эфира мы сделали 20-минутные замеры при температуре воздуха +26 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду, уровень диоксида азота был 0,1 мг/м3. Такой показатель не является превышением ПДК — 0,2 мг/м3. Результаты остальных веществ остались по нолям.