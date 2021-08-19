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СМИ: Расчлененное тело пропавшей 9-летней девочки найдено в Тюмени

19 августа 2021, 09:39
Фото: ИА «Наш город»
Расчлененное тело найдено в Тюмени 18 августа на Лесобазе. Его обнаружили в нескольких пакетах во время кошения травы.

Предположительно, останки принадлежат 9-летней Насте Муравьевой, которая пропала в конце июня. Местные жители считают, что тело подбросили на это место, так как раньше его неоднократно проверяла полиция. Один из очевидцев сообщил, что накануне там возился мужчина, пишет ИА «Наш Город».

Однако в правоохранительных органах не подтверждают, что найден труп школьницы. Там заявили, что на водоеме, расположенном неподалеку, часто выпивают рыбаки и давно бы обнаружили тело.

По последней информации, в Следственном комитете рассказали, что будут идентифицировать останки.

Поиском Насти занимаются полиция и волонтеры. За информацию о ее местонахождении в МВД обещают выплатить миллион рублей. Дело взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Возбуждено два уголовных дела.

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