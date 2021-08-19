СМИ: Расчлененное тело пропавшей 9-летней девочки найдено в Тюмени

Предположительно, останки принадлежат 9-летней Насте Муравьевой, которая пропала в конце июня. Местные жители считают, что тело подбросили на это место, так как раньше его неоднократно проверяла полиция. Один из очевидцев сообщил, что накануне там возился мужчина, пишет ИА «Наш Город».