Свердловским педагогам без прививки рекомендовано сдавать ПЦР-тесты

Ранее сотрудники школ и детских садов жаловались на то, что руководство грозилось отстранить их от работы, если они не будут привиты до 1 сентября 2021 года без сохранения заработной платы.
Данное заявление опроверг Павел Креков. Он уточнил, что приказа о принудительной вакцинации никто не выпускал. Руководитель учреждения может перевести работника на «удалёнку», а если это не возможно, то еженедельно обеспечивать ПЦР-тестирование.
Региональный вице губернатор подчеркнул, что большая часть педагогов уже поставила прививку.
Напомним, воспитателей, которые отказываются ставить прививку от коронавируса, грозятся отстранить от работы в Екатеринбурге. Об этом работников дошкольного учреждения предупредили письменно.