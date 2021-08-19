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В СИЗО отправлена уволенная следователь по делам банд в Екатеринбурге

19 августа 2021, 10:20
Фото: 1MI
В СИЗО посадили уволенную из правоохранительных органов следователя Юлию Макерову из Екатеринбурга. Она занималась делами сутенеров и банд. О работе женщины рассказал ее наставник майор юстиции в отставке Юрий Дубровин.

Он пояснил, что Юлия была на хорошем счету в правоохранительных органах и отметил ее профессионализм. Дубровин рассказал, что Макерова вела много дел по наркоторговле и организованным группировкам.

По его словам, Юлию уволили за поступок, порочащий честь сотрудника. При этом ее не ознакомили с заключением после проверки. Ее обвиняют в том, что она якобы не передала необходимые документы за взятку за ремонт машины. Но у Юлии сохранились чеки о том, что она сама платила за ремонт.

По истории с Макеровой — это все из пальца высосано, тут подоплека другая, рассказал майор Е1.

По его словам, Юлию не обязательно было отправлять в СИЗО, это избыточная мера. Он отметил, что она собирается обжаловать свое увольнение.

Напомним, уголовное дело было заведено на Юлию Макерову за взятку в качестве ремонта автомобиля на сумму более 200 тысяч рублей. До этого она была уволена со службы по отрицательным мотивам.

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#Следователь#Екатеринбург#Банда#Полиция#Увольнение#Общество
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