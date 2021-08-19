В СИЗО отправлена уволенная следователь по делам банд в Екатеринбурге

По его словам, Юлию уволили за поступок, порочащий честь сотрудника. При этом ее не ознакомили с заключением после проверки. Ее обвиняют в том, что она якобы не передала необходимые документы за взятку за ремонт машины. Но у Юлии сохранились чеки о том, что она сама платила за ремонт.