Источник: задержание зампрокурора в Тагиле связано с делом завода пластификаторов

По данным источника Е1, задержание Терзиогло может быть связано с обысками, которые прошли несколько недель назад в строительной компании «УБТ-Сервис», которой руководит сын начальника полиции. Однако Гаджи Абдулов в беседе с TagilCity.ru объяснил, что это была стандартная проверка по нацпроектам.