На 77 млн снизился долг по имущественным налогам тагильчан с начала 2021 года

Он пояснил, что физическим лицам, которые задолжали по налогам более 10 тысяч рублей, временно отказывают в выезде из России за границу. За 2021 год в суд были направлены более 3,7 тысячи таких взысканий на сумму свыше 125 миллионов рублей.