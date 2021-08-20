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На 77 млн снизился долг по имущественным налогам тагильчан с начала 2021 года

20 августа 2021, 09:20
Фото: Яндекс. Карты
Задолженность физических лиц жителей Нижнего Тагила и близлежащих городов по имущественным налогам снизилась на 77 миллионов с начала 2021 года.

Так, по состоянию на 1 августа 2021 года жители Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, Свободного и Горноуральского ГО задолжали 226 миллионов рублей. К 1 января текущего года эта сумма составляла 303 миллиона рублей.

В течение 2020 года и за истекший период 2021 года, инспекцией в адрес службы судебных приставов направлено порядка 14 тысяч исполнительных документов на общую сумму 178 миллионов рублей, рассказали редакции TagilCity.ru в ИФНС России № 16 по Свердловской области.

Он пояснил, что физическим лицам, которые задолжали по налогам более 10 тысяч рублей, временно отказывают в выезде из России за границу. За 2021 год в суд были направлены более 3,7 тысячи таких взысканий на сумму свыше 125 миллионов рублей.

Напомним, в Свердловской области более 212 тысяч человек не могут выехать за границу из-за долгов. Их количество увеличилось на 67 тысяч человек.

Более 212 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
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