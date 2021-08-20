Превышений ПДК не выявлено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 20 августа

После прямого эфира были произведены 20-минутные замеры при температуре воздуха +21 градус и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Газоанализатор «Геолан-1П» не выявил наличия веществ-загрязнителей в воздухе Нижнего Тагила.